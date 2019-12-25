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Минстрой изменит правила строительства больниц с учетом опыта работы в пандемию
Сегодня, 15:29
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Alena_Zinovieva

Минстрой изменит правила строительства больниц с учетом опыта работы в пандемию

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Изменения, в частности, позволят снизить риск внутрибольничной инфекции и повысить пожарную безопасность объекта.

Минстрой России изменит свод правил по проектированию быстровозводимых инфекционных больниц. В новом документе будет учтен опыт, полученный во время пандемии коронавируса в Московской области и во время возведения госпиталей Минобороны России. Об этом сообщает портал "Строительный Петербург", ссылаясь на пресс-службу министерства.

Подготовленные изменения, в частности, позволят снизить риск внутрибольничной инфекции, повысить пожарную безопасность объекта и сократить сроки строительства быстровозводимых объектов медицины до 30-60 дней. В новых правилах специалисты учли требования к помещениям приема и госпитализации больных с инфекционными заболеваниями, палатным отделениям, лабораториям разного уровня биологической опасности, а также к площадям роботизированных операционных и отделений профилактической дезинфекции и уборки.

"В целом весь комплекс изменений позволит сэкономить в среднем 230 млн рублей на каждые 250 койко-мест или точнее от 2,7 до 3,2 млн рублей на каждом неорганизованном бокс", - уточнил заместитель директора ФАУ "ФЦС" Александр Неклюдов.

Новый документ согласовало Минобороны России, сейчас он находится на экспертизе в техническом комитете "Строительство".

Теги: минстрой россии, пандемия, строительство больниц
Категории: Лента новостей, Новости России,

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