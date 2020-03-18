В России предложили ввести электронные платежные документы для ЖКУ

Для поэтапного перехода его планируется осуществлять по инициативе организаций ЖКХ и при наличии согласия потребителей ЖКУ.

Минстрой РФ предложил ввести электронные платежные документы для жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на текст законопроекта.

В документе отмечается, что Минстрой предлагает переход на оплату коммунальных услуг в цифровом формате через системы ГИС ЖКХ и "Госуслуги". Для поэтапного перехода его планируется осуществлять по инициативе организаций ЖКХ и при наличии согласия потребителей ЖКУ.

В ведомстве подчеркнули, что новые нормы направлены на формирование единого для всей территории страны способа доставки юридически значимого электронного платежного документа.

