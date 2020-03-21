В Минске заявили о поддержке РФ предложений по нефти

Заявление прозвучало на совещании президента с правительством Белорусии.

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко рассказали, что Россия приняла предложения его страны по поставкам нефти. Как сообщило информагентство БелТА, глава президентской администрации подтвердил эту информацию и добавил, что предложения России рассматривались на заседании рабочей группы. Такой ответ прозвучал на напоминание Лукашенко о поручении, которое он дал несколько дней назад – от России поступили новые предложения по поставкам углеводородов.

Ранее мы сообщали о том, что Александр Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии. По словам президента, в страну поставят больше шести миллионов тонн нефти, нужно решить вопрос с логистикой. О том, с каким государством были достигнуты такие договорённости, Лукашенко не сказал.

Видео: CTVBY / YouTube