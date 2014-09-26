В Минске задержали иностранца за надругательство над флагом Белоруссии

Мужчина признался в том, что поддерживает нацистские взгляды.

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали иностранного гражданина, который сорвал со зданий в Минске три национальных флага. Один из них был сожжен преступником. Об этом рассказали представители местных правоохранительных органов. Информация о совершаемом правонарушении поступи ло от граждан по линии 102. Сотрудники милиции уточнили, что инцидент произошел вечером 20 июня по проспекту независимости. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье за надругательством над государственным символом.

Неизвестный поджег на улице белорусский флаг. Благодаря информации республиканской системы мониторинга общественной безопасности оперативники Первомайского РУВД задержали 26-летнего иностранца, приверженца нацистской идеологии. сообщение МВД республики в ТГ-канале

МВД Белоруссии не уточняет, гражданином какой страны является задержанный. Известно, что мужчина прибыл в республику в декабре 2022 года. В соцсетях написали о том, что мужчина является приверженцем неонацистской идеологии, запрещенной в РФ и Белоруссии.

В Астане мужчина, предположительно, имеющий оружие, заперся в банке с заложниками.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье