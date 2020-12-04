На месте находятся сотрудники полиции.

В Астане мужчина, предположительно, имеющий оружие, заперся в банке с заложниками. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

Инцидент произошел 18 июня в здании банка "Каспий". Мужчина заперся в помещении и взял в заложники людей. На месте находятся сотрудники полиции. С мужчиной ведутся переговоры. Также у банка находятся сотрудники спецназа. МВД страны просит жителей города соблюдать спокойствие и дать возможность компетентным органам вести свою работу.

Ранее Сальдо рассказал о попытке покушения.

Видео: Telegram / Sputnik Казахстан