  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:40
155
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Астане мужчина, предположительно, имеющий оружие, заперся в банке с заложниками

0 0

На месте находятся сотрудники полиции.

В Астане мужчина, предположительно, имеющий оружие, заперся в банке с заложниками. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

Инцидент произошел 18 июня в здании банка "Каспий". Мужчина заперся в помещении и взял в заложники людей. На месте находятся сотрудники полиции. С мужчиной ведутся переговоры. Также у банка находятся сотрудники спецназа. МВД страны просит жителей города соблюдать спокойствие и дать возможность компетентным органам вести свою работу.

Ранее Сальдо рассказал о попытке покушения.

Видео: Telegram / Sputnik Казахстан

Теги: астана, банк, заложники, мужчина, оружие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии