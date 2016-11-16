В Минске открылся первый магазин с сувенирами от Лукашенко

"Первый" разместился в торговом центре в столице Белоруссии.

В Минске открылся первый магазин с сувенирами от белорусского политика Александра Лукашенко. Купить мерч от лидера республики жители столицы смогут на территории одного из торговых центров. В СМИ напомнили, что в конце августа политик получил в подарок набор маек со своими цитатами. Глава государства согласился с тем, чтобы проект получил дальнейшее развитие.

Магазин с одеждой, на которой указаны фразы Лукашенко, получил название "Первый". В числе потенциальных покупателей журналисты увидели местных замечены чиновников. В частности, на торжественном мероприятии присутствовал заместитель главы президентской администрации Игорь Луцкий, а также министр информации Владимир Перцов, руководитель Комитета госконтроля Василий Герасимов, начальник концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина. Бизнесмен пояснила, что коммерческий проект реализован за три недели.

Нам очень приятно, что на открытии магазина стоит очередь. Видишь, какое большое желание есть через такую форму проявить свою консолидацию с политикой главы государства, поддержать его? Татьяна Лугина, предприниматель

Предприниматель заметила, что покупатели не ограничиваются единичными экземплярами, а некоторые клиенты закупают товар коробками.

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого

