В Минске объявили о повышении тарифа на транзит российской нефти

Стало известно, что с 1 февраля тариф на транзит нефти из РФ по территории Белоруссии вырастет более чем на 6%. Об этом журналистам рассказал глава министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович.
Чиновник рассказал, что переговоры с россиянами, которые начались ранее, завершились ничем – стороны ни о чем не договорились. Теперь по инструкции вступает в силу статья, согласно которой тариф по транзиту нефти из Белоруссии в РФ будет повышен согласно среднегодовому темпу инфляции, который установлен прогнозом РФ – порядка 6,6%.
На вопрос, планируют ли в Минске вернуться к переговорам с РФ, Колтович сообщил, что действия будут происходить "в соответствии с установленным порядком".
Ранее мы сообщали о том, что Лукашенко начал официальные переговоры с Казахстаном по нефти.
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