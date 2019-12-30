В Минске объявили о повышении тарифа на транзит российской нефти

Новые тарифы вступят в силу с 1 февраля.

Стало известно, что с 1 февраля тариф на транзит нефти из РФ по территории Белоруссии вырастет более чем на 6%. Об этом журналистам рассказал глава министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович.

Чиновник рассказал, что переговоры с россиянами, которые начались ранее, завершились ничем – стороны ни о чем не договорились. Теперь по инструкции вступает в силу статья, согласно которой тариф по транзиту нефти из Белоруссии в РФ будет повышен согласно среднегодовому темпу инфляции, который установлен прогнозом РФ – порядка 6,6%.

На вопрос, планируют ли в Минске вернуться к переговорам с РФ, Колтович сообщил, что действия будут происходить "в соответствии с установленным порядком".

Ранее мы сообщали о том, что Лукашенко начал официальные переговоры с Казахстаном по нефти.