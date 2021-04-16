Артисту грозит до пяти лет лишения свободы.

В Минске начался суд по делу музыканта Тимы Белорусских. Уголовное дело в отношении артиста рассматривается в Московской районной инстанции Минска. Молодого человека обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Речь идет о приобретении, хранении и употреблении таких запрещенных веществах как амфетамин (0,0375 грамма) и гашиш (1,9609 грамма).

В пресс-службе суда рассказали, что Тимофей Морозов находился под залогом до заседания. По расследованию также проходит знакомый музыканта. Тому повезло меньше, так как он находился все это время в СИЗО. Перед судебным слушанием Белорусских отказался общаться с представителями СМИ.

Напомним, что представители прокуратуры республики нашли во время обысков у фигуранта дела дома наркотики. До этого двух молодых людей поймали в игровом клубе Минска с гашишем. Оказалось, что вещества те приобрели в даркнете. Сейчас нарушителям закона грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Тима Белорусских признал вину в незаконном обороте наркотиков.

Фото и видео: Telegram/Mash