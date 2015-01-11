Артисту грозит до пяти лет лишения свободы.

Тима Белорусских признал вину в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщается на информационном сайте прокуратуры Минска. По данным надзорного ведомства, исполнитель Тимофей Морозов и еще один его друг признались в совершенном преступлении. Уголовное дело направлено в судебную инстанцию.

Прокуратура Московского района Минска направила в суд уголовное дело...Свою вину в содеянном обвиняемые признали в полном объеме. пресс-служба прокуратуры Белоруссии

Следствие полагает, что в декабре прошлого года, а также январе текущего года подозреваемые купили через интернет более 1,96 г гашиша. Часть запрещенных веществ они употребили в игровом клубе Минска, а остальное обнаружили представители закона. По материалам дела оперативники при обыске музыканта нашли 0,0375 г амфетамина. Действия молодых людей в прокуратуре квалифицируют по части 1 статьи 328 УК республики. Фигурантам дела грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Тиму Белорусских задержали с двумя килограммами гашиша.

Фото: Instagram/timabelorusskih, Прокуратура Белоруссии