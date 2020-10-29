Тиму Белорусских задержали с двумя килограммами гашиша

Сам музыкант опровергает данную информацию.

Певца Тиму Белорусских задержали в Минске с двумя килограммами гашиша. Сейчас артист находится под домашним арестом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Гашиш у певца нашли дома, Тима Белорусских рассказал, что он не собирался его сбывать, наркотик был для личного использования. Предположительно, информацию о гашише правоохранительным органам передали некие источники. Певца задержали 10 января, 12 января его поместили под арест. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Представитель артиста подтвердил информацию о том, что у музыканта нашли наркотик, сообщил Telegram-канал портала Daily Storm. При этом сам исполнитель в разговоре с Life Shot опроверг информацию о том, что у него нашли наркотики и то, что он находится под арестом.

В 2019 году Тима Белорусских вместо автографа нарисовал в паспорте фанатки половой орган.

Фото: ВКонтакте/ Тима Белорусских