Тима Белорусских вместо автографа нарисовал в паспорте фанатки половой орган

Девушка осталась в восторге и поблагодарила певца.

Певец Тима Белорусских опубликовал в Instagram видео, на котором он общается с одной из своих фанаток. Девушка сообщает кумиру, что у нее через 50 минут день рождение и просит его расписаться в паспорте.

Однако вместо автографа артист рисует на одной из страниц документа письку.

"Проблема в том, когда дают паспорт расписаться, чтобы какой-нибудь дурачок письку не нарисовал", - прокомментировал свои действия Белорусских.

Правда, после этого певец исправил ситуацию и поставил размашистую подпись на половом органе, вокруг нарисовав сердечки.

Стоит отметить, что фанатка Белорусских осталась в восторге и поблагодарила артиста в конце.

Ранее мы писали, что наиболее популярной у россиян песней оказалась украинская.

Видео: Instagram / timabelorusskih