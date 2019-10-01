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Rybka123
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Наиболее популярной у россиян песней оказалась украинская

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Сбор данных проходил в период с сентября 2018 года по сентябрь 2019-го.

Чаще всего русские ищут в сети текст песни "Плакала" украинской группы Kazka. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс".

Сбор данных проходил в период с сентября 2018 года по сентябрь 2019-го по 100-бальной шкале. За это время хит зарубежной группы набрал максимальное количество очков.

На втором месте по запросам "текст и "песня расположилась композиции "Детство" Rauf & Faik (36) , "Незабудка" Тима Белорусских (29), "Юморист" Face (24), "Зацепила" Артура Пирожкова (17), "День Победы" в исполнении Льва Лещенко (17).

Видео: YouTube/Kaufman Label, КАZКА

Теги: kazka, яндекс
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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