Редкий автограф святого Иоанна Кронштадтского оценили в 4 млн рублей

Уникальная книга с подписью святого Иоанна Кронштадтского появилась на аукционе.

В Санкт-Петербурге на торги выставили редкое издание с подлинной подписью святого Иоанна Кронштадтского. Об этом сообщил аукционный дом "Литфонд".

На продажу выставлена книга "Беседы протоиерея Иоанна Ильина Сергиева", отпечатанная в типографии "Кронштадтского Вестника" в 1888 году. Начальная стоимость лота — 250 тысяч рублей. Главной особенностью книги стал сохранившийся автограф автора. На обороте титульного листа находится дарственная надпись: "Анне Яковлевне Михайловой — Протоиерей Иоанн Серг. 25 июня. 1889".

Эксперты отмечают, что подлинные автографы святого Иоанна Кронштадтского встречаются крайне редко, поэтому коллекционная ценность издания чрезвычайно высока. Книга была напечатана в Кронштадтской типографии во времена активного служения святого и хорошо сохранилась до наших дней.

Ранее на Piter.TV: полиция задержала курьера мошенников, который обманул пенсионерку с Введенской на 2,4 млн рублей.

Фото: pxhere