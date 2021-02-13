Ранее неизвестный автограф Пушкина нашли в Петербурге

Находка может быть датирована январём 1837 года.

Ранее неизвестный автограф поэта Александра Пушкина нашли в Петербурге. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала старшая научныя сотрудница Института русской литературы, кандидат филологических наук Наталья Хохлова.

Исследовательница поведала, что неизвестный автограф Александра Пушкина был найден в архиве братьев Тургеневых. Поэт сделал пометку как редактор на рукописи Александра Тургенев. Работа предназначалась для публикации в пятом томе журнала "Современник".

Находка может быть датирована январём 1837 года. Специалисты будут изучать контекст появления данной записи.

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Фото: Piter.tv