Пушкин и Есенин вошли в топ самых узнаваемых поэтов

В этом списке также оказались Лермонтов, Блок, Ахматова и Маяковский.

Ко Дню памяти А.С. Пушкина Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди россиян и выяснил, кого из великих поэтов они знают лучше всего.

В топ самых узнаваемых попали Сергей Есенин, Михаил Лермонтов, Александр Блок, Анна Ахматова, Владимир Маяковский и, конечно, классик русской литературы Александр Пушкин.

Кроме того, респондентам прочитали строки из известных произведений писателей. 89% смогли угадать, что "Я помню чудное мгновенье" написал Пушкин, а 23% узнали строки Маяковского "Послушайте! Ведь, если звезды зажигают – значит – это кому-нибудь нужно?". Интересно, что более половины опрошенных затруднились назвать автора популярного стихотворения "Ночь, улица, фонарь, аптека…" (Блок).

Ранее мы писали, что петербуржцам покажут первый в мире иммерсивный мистический балет "Превращение".

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