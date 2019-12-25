В Петербурге записку Распутина своему убийце продали за 760 тысяч рублей

Записка датируется 1915 или 1916 годом.

Записку Григория Распутина князю Феликсу Юсупову продали на торгах за 760 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Российского аукционного дома.

Записка датируется 1915 или 1916 годом. Особую ценность этой записке придает тот факт, что Распутин написал ее незадолго до своей смерти и адресовал ее, как считается многими, основному организатору убийства.

Также на торгах за 1,6 млн рублей продали первое отдельное издание поэмы Александра Пушкина "Братья разбойники" 1827 года выпуска.

Автограф композитора Петра Чайковского на фотографии за месяц до его смерти был продали за 650 тысяч, а пуанты великой русской балерины Майи Плисецкой ушли с молотка за 370 тысяч.

Ранее редкое издание "Вишневого сада" выставили на продажу.

Главное фото: Общественное достояние

Фото: Российский аукционный дом