Рядом с ратушей и у Дворца спорта задержаны несколько человек.

В Минске начались задержания на несанкционированных митингах. Об этом сообщают Tut.by и "Наша Нива" в Telegram.

В воскресенье в столице Белоруссии начался "Марш народовластия". Граждане вновь вышли на митинг против действующего президента республики Александра Лукашенко. Протестующие собрались на площади Свободы и улице Немига. Затем они отправились в стеле "Минск – город герой". В столице закрылись станции метро "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Немига" и "Фрунзенская". Жители республики жалуются на перебои с мобильным интернетом.

Ранее мы сообщили, что британская армия предупредила об угрозе третьей мировой войны.

Видео: Telegram/TUT.BY новости