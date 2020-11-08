В Минске начались задержания на несанкционированных митингах. Об этом сообщают Tut.by и "Наша Нива" в Telegram.
В воскресенье в столице Белоруссии начался "Марш народовластия". Граждане вновь вышли на митинг против действующего президента республики Александра Лукашенко. Протестующие собрались на площади Свободы и улице Немига. Затем они отправились в стеле "Минск – город герой". В столице закрылись станции метро "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Немига" и "Фрунзенская". Жители республики жалуются на перебои с мобильным интернетом.
Ранее мы сообщили, что британская армия предупредила об угрозе третьей мировой войны.
Видео: Telegram/TUT.BY новости
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