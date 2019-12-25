"Женский марш" проводится в разных частях столицы Белоруссии.

В Минске началась очередная протестная акция. Об этом сообщают местные журналисты из издания Onliner. В СМИ уточнили, что около столичного ЦУМа начали собираться участницы акции "Женский марш". Известно, что представительницы прекрасного пола будут находиться в различных частях города. У них в руках будут находиться цветы.

Очевидцы рассказали, что около Парка имени Горького к акции протеста присоединилась белорусская активистка Нина Багинская. Пенсионерка является регулярной участницей митингов, которые организовывает оппозиция республики. Она стала эмблемой женских протестов. В прессе уточнили, что рядом с белоруской остановились два человека в черной форме. Однако ни не задержали женщину.

По проспекту Независимости в Минске начали курсировать микроавтобусы, в которых часто передвигаются силовики, а также автомобили ГАИ. ОМОН оцепил площади Победы и Независимости. Там установлены ограждения и живая цепь из правоохранительных органов.

В Минске задержали участниц "Женского марша".

Фото: Pixabay.com