В Минобразования Подмосковья рассказали о языковых школах для детей мигрантов

Языковые школы будут запущены в рамках проекта "Я учусь в Подмосковье".

Начальник управления общего образования Министерства образования Подмосковья Елена Жданкина рассказала о языковых школах для детей мигрантов в регионе. Об этом она сообщила в интервью телеканалу "360".

По ее словам, языковые школы будут запущены в рамках проекта "Я учусь в Подмосковье", нацеленный на адаптацию детей мигрантов. Жданкина подчеркнула, что этот проект запустят по всей стране. Представитель Минобразования Подмосковья отметила, что такая инициатива откроет множество возможностей приезжим в Россию семьям. Она также заявила, что возможность определять детей на обучение в такие центры перед освоением общеобразовательной программы станет важным преимуществом.

Ранее мы сообщали, что в Самарской области потолок упал на детей в школе.

Фото: Piter.tv