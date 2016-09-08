В Минобороны заявили об успешном продвижении "Ахмата" под Марьинкой

Игорь Конашенков рассказал о работе военных по Донецкому направлению.

Штурмовые отряды пятой мотострелковой бригады и бойцы отряда чеченского специального назначения "Ахмат" успешно наступают на Марьинском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 31 мая сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что говорит о ходе СВО за последние сутки.

На Марьинском тактическом направлении ведут успешные наступательные действия штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения "Ахмат". Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России