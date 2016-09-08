Российские военные уничтожили последний боевой корабль ВМС Украины

Игорь Конашенков рассказал о работе ВКС России на СВО.

Российская авиация за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожила последний украинский боевой корабль. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 31 мая сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант заметил, то за май ВСУ лишились порядка 16 тысяч человек личного состава.

29 мая в результате удара высокоточным оружием ВКС России по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины "Юрий Олефиренко". пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что "Юрий Олефиренко" представляет из себя средний десантный корабль проекта 773. Он создавался на территории Польши, а в мае 1971 года вошел в состав ВМФ Советского Союза как СДК-137. В 1994 году, после раздела Черноморского флота, был передан украинским представителям и переименован в "Кировоград". В 2014 году судно находилось под контролем российского флота, но затем его вернули ВМС Украины и отбуксировали в морской порт Одесса.

ВС России уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона "Скала".

Фото и видео: Минобороны России