Минобороны рассказало об ожесточенных боях в районе Авдеевки

Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО у Авдеевки.

Российская артиллерия и авиация за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине поразили пункт управления украинской механизированной бригады, расположенный в Запорожской области, а также уничтожили командно-наблюдательный пункт штурмового батальона "Скала". Последний военный объект противника находился под населенным пунктом Авдеевка на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 31 мая сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков.

В районе населенного пункта Трудовое поражен пункт управления 33-й механизированной бригады ВСУ. В районе Авдеевки уничтожен командно-наблюдательный пункт штурмового батальона "Скала" ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Генерал-лейтенант РФ уточнил, что в целом оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ за день поразили 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 149 районах сражений.

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Фото и видео: Минобороны России