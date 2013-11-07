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Герой России Дудкин рассказал, как уничтожил 15 украинских танков

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Капитан взял на себя командование батальона, когда украинские войска пытались прорвать оборону.

Герой России капитан Тимур Дудкин рассказал, как уничтожил 15 украинских танков. Его слова приводит Telegram-канал Минобороны РФ.

Дудкин отметил, что взял на себя командование батальона, когда украинские войска пытались прорвать оборону. В результате его действий противник был захвачен в огневой мешок, после чего был полностью уничтожен и пленен. Кроме того, под командованием капитана уничтожили четыре БТР и пять БМП. За свои действия он получил звание Героя России.

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Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, герой россии, танки, тимур дудкин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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