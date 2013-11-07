Герой России Дудкин рассказал, как уничтожил 15 украинских танков

Капитан взял на себя командование батальона, когда украинские войска пытались прорвать оборону.

Герой России капитан Тимур Дудкин рассказал, как уничтожил 15 украинских танков. Его слова приводит Telegram-канал Минобороны РФ.

Дудкин отметил, что взял на себя командование батальона, когда украинские войска пытались прорвать оборону. В результате его действий противник был захвачен в огневой мешок, после чего был полностью уничтожен и пленен. Кроме того, под командованием капитана уничтожили четыре БТР и пять БМП. За свои действия он получил звание Героя России.

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Видео: Минобороны России