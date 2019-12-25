В День военного медика 360.ru показал фильм о Герое России Людмиле Болилой

Ефрейтор совершила подвиг, закрыв собой раненого бойца в зоне СВО.

Ко Дню военного медика на 360.ru состоялась премьера фильма о медсестре Людмиле Болилой, получившей звание Героя России. Автор ленты, ведущая Елена Кононова рассказала, какая история медика из подмосковного Ступина запомнилась ей больше всего.

Ефрейтор Людмила Болилая совершила подвиг, закрыв собой раненого военнослужащего во время обстрела на передовой. Боец выжил и сейчас поддерживает связь со своей спасительницей. В недавнем телефонном разговоре он рассказал, что строит дом.

Больше всего из рассказа Болилой запомнился момент спасения бойца. Сразу после обстрела медсестра проверила его состояние. Увидев, что он живой, женщина перекатилась на спину.

Поняла, что у нее брюшное кровотечение. Она чувствовала горячую кровь, а боль была тупой и далекой. Было морозно, солнечно, будто ранней зимой. Людмила смотрела на посеченные после прилета кроны деревьев, летящие вниз и подумала, что только бревна ей и не хватало. Такие простые мысли у человека, истекающего кровью. Елена Кононова, ведущая

Сейчас Людмила Болилая пытается привыкнуть к новому статусу — Героя России, оставаясь в душе фельдшером скорой помощи. Фильм "Моя мама — Герой России" доступен для просмотра на всех ресурсах 360.ru.

Ранее мы сообщали, что российский боец закрыл собой 11-летнего мальчика от дрона ВСУ в ДНР.

Фото: 360.ru