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Шойгу вручил госнаграды участникам спецоперации

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Церемония вручения наград прошла в Национальном центре управления обороной в Москве.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил госнаграды участникам спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Церемония вручения наград прошла в Национальном центре управления обороной (НЦУО) в Москве. Шойгу поздравил военнослужащих, которые получили звания Героя Российской Федерации. Он подчеркнул, что страна оценила их ратный труд.

Надеюсь, вы и дальше будете также верой и правдой служить нашему Отечеству, служить нашей стране и продолжать те традиции, которые были заложены нашими предками.

Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град".

Видео: Минобороны России

Теги: госнаграды, минобороны россии, сергей шойгу, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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