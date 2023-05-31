Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил госнаграды участникам спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.
Церемония вручения наград прошла в Национальном центре управления обороной (НЦУО) в Москве. Шойгу поздравил военнослужащих, которые получили звания Героя Российской Федерации. Он подчеркнул, что страна оценила их ратный труд.
Надеюсь, вы и дальше будете также верой и правдой служить нашему Отечеству, служить нашей стране и продолжать те традиции, которые были заложены нашими предками.
Сергей Шойгу, министр обороны РФ
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град".
Видео: Минобороны России
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