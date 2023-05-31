Церемония вручения наград прошла в Национальном центре управления обороной в Москве.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил госнаграды участникам спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Церемония вручения наград прошла в Национальном центре управления обороной (НЦУО) в Москве. Шойгу поздравил военнослужащих, которые получили звания Героя Российской Федерации. Он подчеркнул, что страна оценила их ратный труд.

Надеюсь, вы и дальше будете также верой и правдой служить нашему Отечеству, служить нашей стране и продолжать те традиции, которые были заложены нашими предками. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град".

Видео: Минобороны России