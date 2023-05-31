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Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град"

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Артиллеристы наносят огневые удары по украинским националистам.

Минобороны показало видео боевой работы РСЗО "Град" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы наносят огневые удары по украинским националистам на одном из направлений в зоне боевых действий. Разведка обнаружила позиции противника и передал координаты расчетам. Корректировка огня производилась с помощью расчетов беспилотной авиации.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России поразили центральные пункты принятия решений на Украине.

Видео: Минобороны России
 

Теги: боевая работа, минобороны россии, рсзо град
Категории: Лента новостей, Новости России,

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