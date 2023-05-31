Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град"

Артиллеристы наносят огневые удары по украинским националистам.

Минобороны показало видео боевой работы РСЗО "Град" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы наносят огневые удары по украинским националистам на одном из направлений в зоне боевых действий. Разведка обнаружила позиции противника и передал координаты расчетам. Корректировка огня производилась с помощью расчетов беспилотной авиации.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России поразили центральные пункты принятия решений на Украине.

Видео: Минобороны России

