  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:06
71
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны: ВС России поразили центральные пункты принятия решений на Украине

0 0

Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции нанесли удар по центрам принятия решений на Украине, где готовились террористические акты по объектам, расположенным в РФ. Соответствующее заявление официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков сделал в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 30 мая. Генерал-лейтенант РФ рассказал о том, что все цели противника были успешно поражены.

Нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Шойгу назвал цель атаки беспилотников на Москву.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России, Происшествия, Терроризм,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии