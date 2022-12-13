Минобороны: ВС России поразили центральные пункты принятия решений на Украине

Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции нанесли удар по центрам принятия решений на Украине, где готовились террористические акты по объектам, расположенным в РФ. Соответствующее заявление официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков сделал в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 30 мая. Генерал-лейтенант РФ рассказал о том, что все цели противника были успешно поражены.

Нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Шойгу назвал цель атаки беспилотников на Москву.

Фото и видео: Минобороны России