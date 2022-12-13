Он подчеркнул, что все беспилотники были поражены.

Глава Минобороны Сергей Шойгу назвал цель атаки беспилотников на Москву. Об этом он заявил на селекторном совещании военного ведомства.

Утром 30 мая в Москве были замечены восемь беспилотников. Пять из них были сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье. Другие три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Шойгу отметил, что целью беспилотников были гражданские объекты. Он подчеркнул, что все беспилотники были поражены.

Ранее Шойгу заявил, что военные наносят удары при выявлении поставок Киеву западной техники

Видео: Минобороны России