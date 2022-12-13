Шойгу: военные наносят удары при выявлении поставок Киеву западной техники

Он подчеркнул, что поставки техники и вооружения киевскому режиму наращиваются.

Вооруженные силы России наносят удары при выявлении поставок Киеву западной техники. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, западные кураторы вопреки потерям ВСУ продолжают требовать от украинских властей режима перейти к наступательным действиям. Он подчеркнул, что поставки техники и вооружения киевскому режиму наращиваются.

Ранее Шойгу рассказал о реакции военных на теракты Киева против россиян.

Видео: Минобороны России