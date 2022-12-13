Шойгу рассказал о реакции военных на теракты Киева против россиян

Глава Минобороны России рассказал о режиме КТО в Белгородской области и атаке дронов на Москву.

Вооруженные силы России максимально жестко реагируют на теракты, организованные со стороны украинских боевиков против мирных граждан России с использованием вооружения НАТО. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном селекторном совещании с коллегами сделал министр по обороне Сергей Шойгу. Чиновник заметил, что 22 мая в рамках проведения контртеррористической операции в Белгородской области военнослужащими было ликвидировано более 70 человек из диверсионно-разведывательной группировки ВСУ. Утром во вторник 20 мая киевский режим осуществил террористическую акцию в Московском регионе по гражданским объектам. Противник задействовал восемь дронов самолетного типа. Все эти дроны были поражены.

Используя натовское вооружение, киевские власти продолжают наносить удары по социальным объектам, проводят теракты против мирных российских граждан. Наши Вооруженные силы максимально жестко реагируют на действия украинских боевиков. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Шойгу: в ВКС практически полностью исключили аварийность по вине человека.

Фото и видео: Минобороны России