Шойгу: в ВКС практически полностью исключили аварийность по вине человека

В Минобороны рассказали о совершенствовании обучения военного персонала.

В Воздушно-космических силах России в 2023 году удалось практически полностью исключить аварийность по причине человеческого фактора. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном селекторном совещании с коллегами сделал министр по оборонному ведомству Сергей Шойгу. Он напомнил о том, что в ходе проведения специальной военной операции получается совершенствовать способы использования боевой авиации. Эксперт добавил, что применяются обновленные подходы к подготовке профессиональных кадров, личного персонала, а в учебный процесс внедряется опыт в сражениях.

Осваиваются новая техника и средства поражения. Часто меняющаяся обстановка и использование противником различных видов вооружений западного производства требуют от нас оперативного реагирования на возникающие угрозы. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

По мнению эксперта, указанные мероприятия позволили в первом полугодии текущего года практически исключить аварийность по причине так называемого человеческого фактора. В Минобороны продолжают работу, связанную с внедрением инноваций в сфере сбора, обработки и доведения информации об авиационных событиях.

Крейсер "Адмирал Нахимов" выйдет на ходовые испытания в конце 2023 года.

Фото и видео: Минобороны России