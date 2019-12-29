В Минобороны заметили усиление военных сил США у Чукотки

Об этом в эфире телеканала "Звезда" сообщил глава штаба Объединенного командования вооруженными силами (ОКВС) на северо-востоке РФ Михаил Биличенко.

Стало известно о возросшей активности вооруженных сил США у границы с Россией. Американская сторона усилила оперативны мероприятия в районе Чукотки. Как заявил глава штаба ОКВС на северо-востоке РФ Михаил Биличенко, военные из США увеличивают состав группировок, отрабатывают высадку морского десанта.

До этого войска вели обычную оперативную подготовку. Биличенко отметил, что военные из РФ пристально наблюдают за операционным направлением на Чукотке.

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Видео: YouTube / America"s Navy