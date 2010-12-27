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Форды в Кронштадте отреставрируют за 4,5 млрд рублей
Сегодня, 18:58
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arteliseev

Форды в Кронштадте отреставрируют за 4,5 млрд рублей

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Сооружения входят в объекты всемирного наследия ЮНЕСКО.

Минобороны представило проект реконструкции двух кронштадских фортов. Документы опубликовали на портале раскрытия нормативных правовых актов в пятницу.

Форты Кроншлот и Петр I (Цитадель) должны восстановить к 2023 году. Общая площадь объектов равна более 37 тысяч квадратных метров. Работы предполагается завершить к концу 2023 года. Нужные бюджетные средства будут выделять военному ведомству на протяжении четырех лет.

Сооружения планируют включить в туристический кластер, оценивающийся в десятки миллиардов рублей.

Ранее мы сообщали, что на новые здания Эрмитажа потратят почти миллиард рублей.

Фото: Музей истории Кронштадта

Теги: кронштадт, минобороны, туризм, форты, юнеско
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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