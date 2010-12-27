Форды в Кронштадте отреставрируют за 4,5 млрд рублей

Минобороны представило проект реконструкции двух кронштадских фортов. Документы опубликовали на портале раскрытия нормативных правовых актов в пятницу.
Форты Кроншлот и Петр I (Цитадель) должны восстановить к 2023 году. Общая площадь объектов равна более 37 тысяч квадратных метров. Работы предполагается завершить к концу 2023 года. Нужные бюджетные средства будут выделять военному ведомству на протяжении четырех лет.
Сооружения планируют включить в туристический кластер, оценивающийся в десятки миллиардов рублей.
Ранее мы сообщали, что на новые здания Эрмитажа потратят почти миллиард рублей.
Фото: Музей истории Кронштадта
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