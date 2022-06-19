В Минобороны сообщили об уничтожении двух пусковых установок "Ураган"

Игорь Конашенков рассказал о работе ракетных войск и артиллерии на СВО за день.

В российском министерстве по обороны сообщили об уничтожении двух пусковых установок "Ураган". Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного утреннего брифинга от 19 июня поделился официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор рассказал о работе за последние сутки в рамках специальной военной операции на Украине оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Оружие было выпущено ракетными войсками и артиллерией по территории Харьковского танкоремонтного завода.

Поражены 22 пункта управления, 48 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 123 районах. Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по территории Харьковского танкоремонтного завода уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня "Ураган". Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт добавил, что ВСУ несут большие потери в ходе контрбатарейной борьбы. В частности, один из военнослужащих в 22-ой мотопехотной бригаде ВСУ, взятый в плен в районе населенного пункта Перемога, объявил военными о том, что за последние десять дней артиллерия Киева на Харьковском направлении лишилась 380 человек. Из них 80 - безвозвратно.

МО: ПВО сбили украинский Су-25 в Николаевской области.

Фото и видео: Минобороны России

