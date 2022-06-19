МО: ПВО сбили украинский Су-25 в Николаевской области

Игорь Конашенков рассказал л работе средств ПВо в рамках СВО на Донбассе.

Российские комплексы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили один украинский боевой самолет-штурмовик Су-25, а также восемь беспилотников противника. Соответствующую статистику огласил во время регулярного утреннего брифинга с журналистами от 19 июня официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Эксперт уточнил, что миссия с самолетов выполнена в районе Червонная Долина Николаевской области.

Сбиты дроны в районах населенных пунктов Заводы, Червоный Шахтер, Дементиевка, Глубокое Харьковской области, Криница Херсонской области, Попасная ЛНР и в районе острова Змеиный. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Также российская ПВО перехватила три тактические ракеты, выпущенные украинской стороной из комплексов "Точка-У" по Луганской народной республике, а также два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" в Харьковской и Николаевской областях.

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Фото и видео: Минобороны России