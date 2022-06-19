ВС РФ уничтожили "Калибрами" более 50 генералов и офицеров ВСУ в Днепропетровской области

Игорь Конашенков уведомил о гибели ряда представителей Генштаба ВСУ.

Вооруженные силы России уничтожили крылатыми ракетами "Калибр" более 50 генералов и офицеров Вооруженных сил Украины, находящихся в Днепропетровской области. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном утреннем брифинге от 19 июня сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-майор РФ подчеркнул, что операция выполнена за прошедшие сутки в 12:30 по местному времени при помощи оружия большой дальности морского базирования.

Нанесен удар по пункту управления ВСУ в районе села Широкая Дача в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск "Александрия". Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

эксперт добавил, что в результате удара уничтожены в том числе и представители Генерального штаба ВСУ, командования группировки войск "Каховка", десантно-штурмовых войск и прочих боевых соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях.

МО РФ: отдельные части ВСУ из-за отсутствия обеспечения покидают район боевых действий.

Фото и видео: Минобороны России