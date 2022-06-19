МО РФ: отдельные части ВСУ из-за отсутствия обеспечения покидают район боевых действий

Солдаты противника бросили позиции под Лисичанском.

В российском министерстве по обороне рассказали, что отдельные части Вооруженных сил Украины из-за отсутствия материально-технического обеспечения, а также ввиду плохого морально-психологического состояния покидают район боевых действий. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 19 июня сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор уточнил, что первый взвод первой роты украинской 57-й мотопехотной бригады оставил свои позиции. Солдатам пришлось бросить в районе Лисичанска тяжелое оружие.

Отдельные подразделения ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния, нехватки боеприпасов и отсутствия обеспечения, покидают район боевых действий. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

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Фото и видео: Минобороны России