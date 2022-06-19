ВС РФ и подразделения ЛНР освободили населенный пункт Метелкино

Игорь Конашенков рассказал об успехах армии на Северодонецком направлении.

Вооруженные силы России и боевые подразделения Луганской народной республики успешно развивают наступление на Северодонецком направлении. Соответствующей информацией в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 19 июня рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-майор подчеркнул, что военные освободили из-под контроля киевского режима такой населенный пункт как Метелкино.

Успешно развивается наступление на Северодонецком направлении. Подразделениями Народной милиции ЛНР при поддержке ВС РФ освобожден населенный пункт Метелкино.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Представитель военного ведомства России добавил, что отдельные подразделения Вооруженных сил Украины из-за низкого морально-психологического состояния, а также нехватки боевых припасов и отсутствия технического и материального обеспечения, покидают район. В частности, это коснулось первой роты первого батальона 57-й украинской мотопехотной бригады. Ранее солдаты ВСУ оборонялись в районе Лисичанска. Противник бросил тяжелое вооружение и ушел с занимаемых позиций.

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Фото и видео: Минобороны России

