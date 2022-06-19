Минобороны показало работу российских военных медиков на Донбассе

Врачи имеют на местах необходимое специализированное оборудование.

В российском министерстве по обороне показали работу военных медиков на Донбассе. По данным пресс-службы ведомства, специалисты продолжают помогать местному населению Луганской и Донецкой народных республик и оказывают пациентам квалифицированную помощь.

На кадрах - эвакуация раненых на вертолете в госпиталь, подготовка военврачей к работе с пациентами, оказание различной медицинской помощи как военнослужащим, так и мирным жителям. пресс-служба Минобороны РФ

Врач-стоматолог Виктор Таушан рассказал, что в первую очередь поступают пострадавшие военнослужащие, но иногда к медикам приходят и жители ЛНР и ДНР. Чаще всего речь идет в этом случае о пожилом населении и детях. Медик добавил, что в помощи никому не отказывается. При этом российские специалисты оснащены необходимым оборудованием. Для эвакуации пациентов используются бронированные автомобили "Линза", а также вертолеты Ми-8. В штатном составе работают хирурги, травматологи, нейрохирурги, офтальмологи.

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Фото и видео: Минобороны России