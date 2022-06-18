Игорь Конашенков рассказал о работе артиллерии и ракетных войск на Украине.

Вооруженные силы России ликвидировали за последние сутки четыре украинских взвода с американскими гаубицами M777, а также четыре взвода реактивной системы залпового огня "Град". Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 18 июня официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант подчеркнул, что задания выполнялись высокоточными ракетами большой дальности. В общей сложности военные ликвидировали 12 огневых позиций противника.

Техника американского производства находилась у населенных пунктов Ласточкино, Очеретино, Водяное и Желанное в ДНР. РСЗО "Град" базировались около Авдеевки, а также поселков Керамик и Желанное. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Также Вооруженные силы России собственными ракетами уничтожили топливные мощности в Кременчуге и Лисичанске. Ракетные войска и подразделения артиллерии ликвидировали 310 местных националистов, десять танков и других бронированных машин, три установки РСЗО "Град", девять единиц полевой артиллерии и 14 специальной автотехники.

ПВО РФ перехватили четыре украинские ракеты "Точка-У" в ДНР и 24 ракеты РСЗО "Ураган".

Фото и видео: Минобороны России

