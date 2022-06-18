ПВО РФ перехватили четыре украинские ракеты "Точка-У" в ДНР и 24 ракеты РСЗО "Ураган"

Игорь Конашенков рассказал о работе ПВО в рамках СВО на Украине.

Российские противовоздушные системы перехватили четыре украинские ракеты "Точка-У", летавшие над территорией Донецкой народной республики, а также 24 ракеты реактивной системы залпового огня "Ураган". Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного брифинга от 18 июня официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Перехвачены в районах Стаханова, Калиново, Алмазная ДНР, Да ракеты РСЗО над Донецком, Ясиноватой, Верхнеторецким, Луганским, Новоалександровкой (ДНР)....Золотым, Попасным Луганской Народной Республики, а также Изюмом, Русскими Тишками и Малыми Проходами Харьковской области. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

На Украине совершили покушение на главу УСИН по Херсонской области, он ранен.

Фото и видео: Минобороны России