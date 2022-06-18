ПВО РФ перехватили четыре украинские ракеты "Точка-У" в ДНР и 24 ракеты РСЗО "Ураган"

Российские противовоздушные системы перехватили четыре украинские ракеты "Точка-У", летавшие над территорией Донецкой народной республики, а также 24 ракеты реактивной системы залпового огня "Ураган". Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного брифинга от 18 июня официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.
Перехвачены в районах Стаханова, Калиново, Алмазная ДНР, Да ракеты РСЗО над Донецком, Ясиноватой, Верхнеторецким, Луганским, Новоалександровкой (ДНР)....Золотым, Попасным Луганской Народной Республики, а также Изюмом, Русскими Тишками и Малыми Проходами Харьковской области.
Игорь Конашенков, генерал-майор РФ
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Фото и видео: Минобороны России
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