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ПВО РФ перехватили четыре украинские ракеты "Точка-У" в ДНР и 24 ракеты РСЗО "Ураган"

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Игорь Конашенков рассказал о работе ПВО в рамках СВО на Украине.

Российские противовоздушные системы перехватили четыре украинские ракеты "Точка-У", летавшие над территорией Донецкой народной республики, а также 24 ракеты реактивной системы залпового огня "Ураган". Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного брифинга от 18 июня официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Перехвачены в районах Стаханова, Калиново, Алмазная ДНР, Да ракеты РСЗО над Донецком, Ясиноватой, Верхнеторецким, Луганским, Новоалександровкой (ДНР)....Золотым, Попасным Луганской Народной Республики, а также Изюмом, Русскими Тишками и Малыми Проходами Харьковской области.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, днр, игорь конашенков, минобороны, пво, раган, рсзо, точка-у
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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