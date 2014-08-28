Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские военнослужащие из "Центральной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции сорвали шесть попыток атак Вооруженных сил Украины в районе Торского участка и Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 17 октября сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Боевые задачи выполнены при участии артиллерии, армейской и штурмовой авиации. Противник лишился порядка 60 человек личного состава, боевой бронированной машины Kozak и пикапа.

Сорваны попытки атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов", признанный на территории России террористической организацией, его деятельность запрещена как экстремистская и неонацистская. Алексанр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Дополнительно бомбардировочная авиация совершила удары по командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка в Донецкой Народной Республики. В рамках контрбатарейной борьбы военнослужащими были вскрыты и подавлены около 30 артиллерийских расчетов ВСУ.

Группировка войск "Центр" отбила девять атак ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России