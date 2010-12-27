В Минобороны рассказали о беспилотниках террористов, сбитых у сирийского Хмеймима

Новые модели технически более совершенные, чем военные те, что сбивали ранее.

В Министерстве обороны рассказали о беспилотниках террористов, сбитых ведомством у Хеймима. Чиновники заявили, что летающие объекты стали более совершенными с технической точки зрения. Например, увеличилась дальность полета. В новом образце она составила 150 километров. высота полета дрона может достигать 4 километров. Такие сведения привел генерал-майор Игорь Конашенков.

Специалист посоветовал не недооценивать невзрачные с первого взгляда устройства. Вместо красивого внешнего вида террористы оснастили прибор тремя антеннами, консолями для крепления боеприпасов, системой навигации и бензиновой установкой на пять литров жидкости. Российские эксперты установили, что дрон мог подлетать и сбрасывать снаряды с высоты в 2 километра.

Мы понимаем, что сборка проходит по каким-то схемам и лекалам. И кто-то, кто владеет этими технологиями, помогает террористическим группировкам с сожалением заметил спикер

Напомним, что авиабаза в Сирии функционирует с 2015 года. Периодически объект подвергается атакам террористических группировок. По данным Минобороны России, отражено 12 нападений только за апрель этого года. В середине августа военные ликвидировали шесть беспилотников, подлетающих к Хеймиму. Их сбили на безопасном расстоянии. В сентября обезврежено еще два летающих устройства.

Ранее Piter.tv писал о том, что бывший офицер Минобороны получил 19 лет колонии за участие в ИГ, запрещенной в России организации.

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