Бывший офицер Минобороны получил 19 лет колонии за участие в ИГ

Осужденный сознался в том, что принял участие в 10 операциях в Сирии.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-не-Дону огласил приговор в отношении экс-офицера Минобороны РФ Дениса Хисамова. Его признали виновным в осуществлении деятельности в рамках ИГИЛ (Запрещенной в РФ организации).

Денис Хисамов был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Ранее Суздальский суд приговорил Хисамова к лишению свободы в колонии строгого режима сроком на 19 лет по статьям "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности" и "Участие в деятельности организации, признанной законодательством РФ террористической".

Также он получил еще один год тюрьмы с лишением воинского звания капитана запаса. Из материалов дела следует, что Хисамов признался, что с 2015 по 2016 года участвовал в 10 операциях террористической организации на территории Сирии. Также он сознался в убийстве четырех человек.

Видео: Piter.tv ; YouTube, Российкие вертолеты Ми-24 отбили атаку на авиабазу Латакии Сирия ;Ivan Sidorenko