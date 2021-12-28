Нанесен материальный ущерб региону.

Израиль атаковал Латакию вблизи российской авиабазы Хмеймим. Информацией об этом поделились журналисты их местного Государственного телевидения. Ракетный удар по региону был реализован в 03:21 по местному времени (в 4:21 утра 28 декабря по московскому времени). Силы Иерусалима атаковали территорию со стороны Средиземного моря, к западному направлению от города Латакия.

Сегодня израильский враг совершил воздушную атаку, нацелившись на контейнерную площадку в торговом порту в Латакии. заявление телеканала

В СМИ отметили, что на месте инцидента произошел пожар. Воздушной атакой был нанесен материальный ущерб в крупном размере.

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Фото и видео: Telegram / Военный обозреватель