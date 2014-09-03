Игорь Кириллов объяснил реализацию проектов двойного назначения на Украине.

В Минобороны рассказали, какими проектами интересовались США на Украине. Соответствующей информацией на брифинге поделился руководитель российских войск по радиационной, химической и биологической защите населения Игорь Кириллов. Он пояснил, что иностранные кураторы обращали внимание в большей степени на проекты двойного назначения. Многие из таких программ были направлены на анализ воздействия потенциальных агентов биологического оружия, возбудителей экономически значимых инфекций.

Проект 6166 "Развитие технологий для моделирования, оценки и предсказания влияния конфликтов и угроз распространения оружия массового поражения", проект 9601 "Передача украинских технологий производства сложных материалов двойного назначения в ЕС. Игорь Кириллов, представитель МО РФ

Представитель МО РФ рассказал прессе о том, что часть украинских исследований были посвящены изучению чумы и туляремии, патогенных гриппов птиц и африканской чумы свиней. А также проекты P-364, 444, и 781 призваны были изучать варианты распространения возбудителей опасных инфекций через насекомых-переносчиков, диких птиц и летучих мышей. Они финансировались в интересах оборонного ведомств Вашингтона.

Минобороны: В биолабораториях Украины изучалось распространение холеры водными путями.

Фото и видео: Минобороны России