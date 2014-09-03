Игорь Кириллов рассказал о работе местных ученых над распространением опасных веществ через реки Украины.

Минобороны: В биолабораториях Украины изучалось распространение холеры водными путями. Соответствующее заявление на брифинге с журналистами в военном ведомстве сделал руководитель войсками радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. Эксперт подчеркнул, что также ученых интересовало распространение брюшного тифа и гепатита при помощи воды. При этом работы осуществлялись под контролем американских коллег, а украинские специалисты регулярно проводили отбор проб воды в нескольких крупных местных реках.

…Включая Днепр, Дунай, Днестр, а также в Северо-Крымском канале с целью установить наличие особо опасных патогенов, включая возбудителей холеры, брюшного тифа, гепатитов А и Е, и сделать выводы. Игорь Кириллов, представитель МО РФ

В рамках данного проекта проводилась оценка поражающих свойств отобранных образцов, а сами штаммы были вывезены на территорию США. Согласно анализу карты водных ресурсов Украины, военные считают, что результаты исследований могли использоваться для формирования неблагоприятной биологической обстановки не только в РФ, но также в акваториях Черного и Азовского морей, странах Восточной Европы - Белоруссии, Молдавии, Польши.

МО РФ: США испытывали опасные биопрепараты на пациентах в Харькове с 2019 по 2021 год.

Фото и видео: Минобороны России

