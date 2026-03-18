Глава ДНР сообщил о решениях по бесперебойной подаче воды местному населению.

Потери пресной воды из-за аварий на водопроводе за прошедшую неделю со встречи с российским президентом Владимиром Путиным, на которой стороны обсуждали водоснабжение Донецкой Народной Республике, удалось снизить более чем на 20 процентов. Соответствующее заявление сделал журналисту Владимиру Соловьеву губернатор ДНР Денис Пушилин, выступая в эфире проекта "Соловьев Live". Чиновник из нового региона страны уточнил, что 10 марта глава государства встретился с лидером ДНР. На тот момент чиновник сообщил политическому лидеру, что внимание его администрации сконцентрировано на снижении водопотерь.

Работа проводится нашими коммунальщиками, аварийными бригадами с крайней встречи с верховным. Снизили потерю более, чем на 20%. Но это не просто цифры, а огромное количество аварий устранено. Денис Пушилин, глава ДНР

Чиновник из ДНР напомнил, что над устранением аварий в настоящее время работают 223 бригады, 117 из которых направлены из регионов-шефов.

