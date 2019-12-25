Игорь Кириллов сообщил об экспериментах над пациентами психбольницы в Мерефе.

МО РФ: США испытывали опасные биопрепараты на пациентах в Харькове с 2019 по 2021 год. Соответствующее заявление в рамках брифинга в министерстве по обороне сделал руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. Он пояснил журналистам, что американские ученые занимались тестированием потенциально токсичных веществ на территории областной клинической психиатрической больницы под номером три. Госпиталь располагался в населенном пункте Мерефа в Харьковской области.

Имеются показания ряда свидетелей этих бесчеловечных экспериментов, имена которых мы не можем раскрыть в интересах обеспечения их безопасности. Игорь Кириллов,представитель Минобороны РФ

По словам эксперта, пациентов с расстройствами психики брали для опытов, учитывая их возрастную группу, иммунный статус и национальность. Кириллов пояснил, что специалисты на бланках учитывали результат круглосуточного мониторинга состояния испытуемых. При этом в базу самого стационара информация не вносилась, а медицинские сотрудники давали подписку о неразглашении сведений. С января 2022 года работа в Мерефе была остановлена, а препараты и оборудование переправлены на западную часть страны.

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Фото и видео: Минобороны РФ

