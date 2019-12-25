ВС РФ обнаружили в Херсонской области беспилотники для распыления биорецептур

Игорь Кириллов рассказал о дронах с отсеком для опасных веществ на Украине.

ВС РФ обнаружили в Херсонской области беспилотники для распыления биологических рецептур. Соответствующее заявление на брифинге с российском министерстве по обороны сделал руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Он подчеркнул, что солдат разведывательного подразделения нашли в районе Херсонской области три дрона противника, в которых находилось оборудования для распыления опасных веществ. По данным эксперта, в общей сложности ВСУ закупили 50 таких беспилотных устройств.

Обнаружены три беспилотных летательных аппарата, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур. Игорь Кириллов, представитель ВС РФ

Эксперт заметил, что в январе 2022 года Украиной через посреднические организации произвело массовую закупку подобных дронов. Предположительно, они могут использоваться для применения биологических рецептур и токсичных химикатов.

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Фото и видео: Минобороны России